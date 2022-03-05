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Сергунина: 500 тысяч предметов первой необходимости собрали в Москве для беженцев из Донбасса

Анастасия Колоскова

Город
Сергунина: 500 тысяч предметов первой необходимости собрали в Москве для беженцев из Донбасса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше полумиллиона предметов первой необходимости собрали москвичи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 5 марта.

Она отметила, что акцию #Москвапомогает запустили порядка двух недель назад. В настоящее время гуманитарную помощь принимают в 12 пунктах — в ресурсном центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

— Москва в очередной раз подтверждает статус неравнодушного города. Каждый день в центры приходят сотни горожан, готовых поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Принимать гуманитарную помощь помогают добровольцы — жители столицы записываются в волонтеры даже целыми семьями. На сегодня в Москве собрано 500 тысяч предметов первой необходимости. Их отправляют в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, — заявила заммэра.

Сергунина добавила, что функции добровольцев четко распределены. Волонтеры регистрируют каждый принесенный предмет, сортируют по категориям: продукты питания, канцелярские товары, одежда и другие. Затем груз отправляют на автомобилях в региональные отделения Российского Красного Креста и оттуда уже распределяют в места временного размещения беженцев.

Все желающие могут принести гуманитарную помощь в ресурсный центр «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 или в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Штабы по сбору работают каждый день с 10:00 до 19:00 без выходных.

28 февраля заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбор реабилитационного оборудования для инвалидов и пожилых людей, приехавших из ДНР и ЛНР, продолжается в Москве.

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