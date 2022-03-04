РЖД назначит более 50 дополнительных поездов в мартовские праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период праздников с 6 по 8 марта в России пустят порядка 50 дополнительных поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в пятницу, 4 марта.

— Назначили 50 дополнительных поездов на праздничные дни марта. Из них 20 — в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск). Остальные будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, — говорится в сообщении.

Также дополнительные составы будут курсировать между Ростовом-на-Дону и горным курортом Роза Хутор.

В праздничные дни РЖД назначит ряд туристических поездов выходного дня по популярным круговым маршрутам, отправлением 5 марта. Например, «Серебряный маршрут» будет следовать через Псков, Великий Новгород, Ярославль; «В Сибирь» будет курсировать через Казань, Тюмень, Пермь, сообщает пресс-служба.

В компании добавили, что в случае спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов.

Среди самых популярных направлений для путешествий в период мартовских праздников оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и города Золотого кольца России.