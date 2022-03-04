Иммунолог рассказал о возможности нового всплеска пандемии коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поделился, что на сегодняшний день в России фиксируется спад заболеваемости коронавирусной инфекции. Однако существует риск нового всплеска пандемии.

Так, он считает, что в Москве больше половины выявленных случаев являются штаммом BA.2. Именно поэтому существует риск, что спад заболеваемости остановится, но в худшем случае может произойти всплеск.

— Март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации. Необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений, — передает газета «Известия» слова иммунолога.

Также Крючков напомнил, что вакцинация сильно влияет на уровень коллективного иммунитета.

— Для улучшения ситуации лучше всего использовать это время спада для ревакцинации, — советует эксперт.

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До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для использования назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, с одной стороны, ее удобнее применять, чем внутримышечную.Также назальная вакцина может сделать то, что не может внутримышечная, а именно: при введении вакцины в слизистую она может вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А.