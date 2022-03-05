Эксперт назвал процент непривитых среди госпитализированных с коронавирусом

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что большинство пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не прошли курс вакцинации.

Он отметил, что в госпитализации нуждаются всего три-четыре процента вакцинированных, а остальные пациенты — непривиты.

— При условии своевременной вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» в 95-96 процентов случаев позволяет избежать госпитализации, — напомнил Гинцбург в беседе с газетой «Известия».

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших в настоящий момент лидирует Свердловская область. Здесь выявили 4785 инфицированных COVID-19. Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России полностью выздоровели 160 507 пациентов за сутки.

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.