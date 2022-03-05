Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт назвал процент непривитых среди госпитализированных с коронавирусом

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт назвал процент непривитых среди госпитализированных с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что большинство пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не прошли курс вакцинации.

Он отметил, что в госпитализации нуждаются всего три-четыре процента вакцинированных, а остальные пациенты — непривиты.

— При условии своевременной вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» в 95-96 процентов случаев позволяет избежать госпитализации, — напомнил Гинцбург в беседе с газетой «Известия».

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших в настоящий момент лидирует Свердловская область. Здесь выявили 4785 инфицированных COVID-19. Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России полностью выздоровели 160 507 пациентов за сутки.

1/2
2/2

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.

Читайте также:
Здоровье Коронавирус Александр Гинцбург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте