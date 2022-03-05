Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аномальное похолодание»: синоптик рассказал о погоде в России 7-8 марта

Виктория Храменкова

Общество
«Аномальное похолодание»: синоптик рассказал о погоде в России 7-8 марта

На территории России 7-8 марта ожидается резкое похолодание. Об этом в субботу, 5 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что на уровне климатической нормы температура сохранится лишь на юге страны.

— В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала, — передает ТАСС слова синоптика.

Специалист поделился, что с 7 марта похолодание придет в Центральный и Приволжский федеральные округа, а также в Красноярский край и некоторые регионы на территории Западной Сибири.

4 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в первые выходные весны. Эксперт подчеркнул, что в столичном регионе стоит ожидать северный циклон. Однако он добавил, что примерно с 15–17 марта в Москве стоит ожидать появление теплого климата.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку поможет правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.

Читайте также:
Россия март Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте