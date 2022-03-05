Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Аргентине приговорил епископа к заключению в тюрьме за педофилию

Полина Долганова

В мире
Суд в Аргентине приговорил епископа к заключению в тюрьме за педофилию
Фото: depositphotos

Суд аргентинского города Оран признал епископа на покое Густаво Оскара Санчетту виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил священнослужителя к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

По данным газеты La Nación, Санчетту нарушал половую неприкосновенность своих учеников в семинарии, где он служил с 2013 по 2017 год. Позже он стал помощником Папы Римского Франциска.

В 2019 году против епископа были выдвинуты обвинения, в результате чего его отстранили от работы.

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с «ударом» священника на литургии.

До этого в Сети появилась запись, на которой, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Автор ролика сообщил, что действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт возглавляет с 16 июля 2013 года.

Читайте также:
насилие католическая церковь Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте