Суд в Аргентине приговорил епископа к заключению в тюрьме за педофилию

Фото: depositphotos

Суд аргентинского города Оран признал епископа на покое Густаво Оскара Санчетту виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил священнослужителя к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

По данным газеты La Nación, Санчетту нарушал половую неприкосновенность своих учеников в семинарии, где он служил с 2013 по 2017 год. Позже он стал помощником Папы Римского Франциска.

В 2019 году против епископа были выдвинуты обвинения, в результате чего его отстранили от работы.

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с «ударом» священника на литургии.

До этого в Сети появилась запись, на которой, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Автор ролика сообщил, что действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт возглавляет с 16 июля 2013 года.