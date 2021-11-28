Патриарх Кирилл отстранил епископа в Москве из-за видео с «ударом» священника

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с «ударом» священника на литургии. Об этом сообщается в субботу, 27 ноября, в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской епархии.

Отмечается, что временное управление обителью поручено высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону.

Ранее в Сети появилась запись, на которой, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Автор ролика сообщил, что действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт возглавляет с 16 июля 2013 года.

Митрополит Иларион представил первую в России аудиобиблию. Текст священной книги в ней прочитан по ролям. Презентацию аудиопроекта «Читаем Библию вместе» приурочили к 75-летию Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.