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Психологи МЧС посоветовали сократить просмотр новостей

Полина Долганова

Общество
Психологи МЧС посоветовали сократить просмотр новостей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Психологи МЧС России рекомендовали ограничить просмотр новостей и защитить себя от эмоционального выгорания в связи со специальной операцией на Украине.

По данным специалистов, поток информации, который поступает в настоящее время, может вызвать ощущение перегрузки.

— Мы со своей стороны рекомендуем выбрать несколько новостных источников, которым вы доверяете, которые вам интересны, и определить время, когда вы эту информацию потребляете, — посоветовала замдиректора Центра экстренной психологической помощи МЧС Лидия Тимофеева.

По ее словам, новости необходимо просматривать дозировано и в определенное время. Это поможет оставаться в курсе событий.

Эксперт подытожила, что также важно заниматься своими привычными делами и придерживаться привычного ритма жизни, передает ТАСС.

Здоровый сон, правильный отдых и умеренная умственная активность могут помочь в борьбе с весенней хандрой. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила семейный психолог Юлия Изотова. По ее словам, даже у психически устойчивых людей весной наступает хандра. Всему виной десинхроз — сбой в привычном биоритме.

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