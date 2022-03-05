Названа группа крови, обладатели которой чаще других болеют коронавирусом

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Ученые из Европы, Китая и США установили взаимосвязь между группой крови человека и наличием у него различных заболеваний.

По данным специалистов, реже всего опасные заболевания поражают пациентов с первой группой крови. Кроме того, эта группа эффективнее других защищает от коронавируса.

Обладатели второй группы крови болеют COVID-19 значительно чаще. В данном случае большую роль играют отягощающие факторы, которые могут привести к тяжелому течению заболевания.

Ученые из Каролинского института в Стокгольме уточняют, что первая группа крови защищает еще и от таких болезней, как саркодиоз и поражение легких. При этом пациенты с I группой крови часто заболевают онкологией и раком щитовидки.

Эксперты подытожили, что не менее важным фактором является образ жизни пациентов. Так, например, наличие вредных привычек с большей вероятностью может привести к последствиям, нежели определенная группа крови, передает Пятый канал.

В российских аптеках очень много медикаментозных средств, которые любой человек может приобрести без визита к врачу для консультации. Однако самостоятельный прием некоторых препаратов может быть опасным, провоцируя внутреннее кровотечение и обострение хронических болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.