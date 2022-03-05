Посол РФ сообщил о намерениях России и Бразилии развивать товарооборот

Фото: МИД РФ

Россия и Бразилия планируют сохранить свои торгово-экономические связи, в которых поставка российских удобрений занимает особое место. Об этом рассказал глава дипломатической миссии со стороны РФ Алексей Лабецкий.

По его словам, Бразилия является основным партнером России на латиноамериканском континенте.

За 2021 год товарооборот между странами достиг отметки в 7,5 миллиарда долларов.

— Естественно, мы намерены развивать и укреплять эту тенденцию, в том числе и в новых условиях, — заявил посол.

Он подытожил, что удобрения из РФ развивают агропромышленный сектор в Бразилии. В связи с этим стороны намерены продолжить укреплять свои торговые связи, передает РИА Новости.

Переговоры президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару состоялись в Москве в среду, 16 февраля. В начале встречи Путин заявил, что прерванные из-за коронавируса отношения РФ и Бразилии в настоящее время восстанавливаются. Он уточнил, что рост товарооборота между странами составил 87 процентов. По словам бразильского лидера, страны имеют отличные перспективы для взаимодействия в сферах нефтегаза и обороны.