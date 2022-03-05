Врач назвала условие, при котором можно будет управлять коронавирусом

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Управлять коронавирусной инфекцией станет возможно при условии массовой вакцинации населения и достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила главврач городской клинической больницы №52 в столице Марьяна Лысенко.

— Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико, — цитирует специалиста РИА Новости.

По состоянию на 4 марта в России двумя компонентами вакцины от коронавируса привились уже 84 093 959 граждан. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. Первую дозу лекарственного препарата получили 87 949 768 россиян. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 56 процентов.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.