Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 мигрантов привлечены к ответственности за незаконный труд в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Более 20 мигрантов привлечены к ответственности за незаконный труд в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники полиции провели проверку распределительного центра одного из сетевых магазинов в Подмосковье. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В ходе рейда на территории склада полицейскими проверены документы около 100 иностранных граждан. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 29 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ, — отмечается в сообщении ведомства.

Видео: МВД Медиа

Также в пресс-службе добавили, что все нарушители обязаны выплатить административный штраф в размере пять тысяч рублей и покинуть территорию России.

Кроме того, один из мигрантов был отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан, так как ранее уже нарушил миграционное законодательство.

В отношении руководителей организации, в которой нелегально трудились иностранцы, возбуждено административное расследование. На них будут составлены административные протоколы по статье 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» — «прим. ВМ»).

3 марта сотрудники полиции задержали в столице 39-летнего мужчину, которого подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет.

Читайте также:
Проверки трудовое законодательство МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте