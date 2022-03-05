Более 20 мигрантов привлечены к ответственности за незаконный труд в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники полиции провели проверку распределительного центра одного из сетевых магазинов в Подмосковье. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В ходе рейда на территории склада полицейскими проверены документы около 100 иностранных граждан. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 29 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ, — отмечается в сообщении ведомства.

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Также в пресс-службе добавили, что все нарушители обязаны выплатить административный штраф в размере пять тысяч рублей и покинуть территорию России.

Кроме того, один из мигрантов был отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан, так как ранее уже нарушил миграционное законодательство.

В отношении руководителей организации, в которой нелегально трудились иностранцы, возбуждено административное расследование. На них будут составлены административные протоколы по статье 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» — «прим. ВМ»).

3 марта сотрудники полиции задержали в столице 39-летнего мужчину, которого подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет.