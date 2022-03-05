Инспектору ДПС пришлось стрелять по лесовозу, чтобы остановить нарушителя и не погибнуть

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В Березовском полицейским пришлось стрелять по лесовозу, чтобы исключить наезд на автоинспектора. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Сотрудники ГИБДД заметили лесовоз с прицепом, двигающийся навстречу патрульному автомобилю.

Водитель грузовика проигнорировал знаки об остановке от полицейских, тогда наряд ДПС отправились следом за ним. Когда машину все же удалось остановить, водитель не сразу согласился предъявить документы на перевозимый груз, что вызвало подозрения у правоохранителей. Они подтвердились при проверке самой документации, поскольку подлинность бумаг также была поставлена под сомнение.

Чтобы прояснить ситуацию, водителю было предложено отправиться в отдел полиции. Однако он вернулся в машину под предлогом забытого в кабине телефона, вместе с ним проследовал автоинспектор, чтобы проконтролировать, и встал на ступеньку около двери.

— В это время гражданин включил передачу и начал движение в сторону патрульного автомобиля, перед которым стоял второй автоинспектор. Это создало угрозу жизни и здоровью полицейского. Чтобы исключить наезд грузовика на себя и служебный транспорт, автоинспектор применил табельное оружие, — пояснили в пресс-службе.

Полицейский два раза предупредительно выстрелил в воздух и четыре – по колесам машины, что позволило остановить грузовик и задержать водителя.

— В отношении подозреваемого, 36-летнего жителя города Екатеринбурга, сотрудники ГИБДД применили физическую силу и доставили в отдел, где водитель прошёл освидетельствование на состояние опьянения. Установлено, что мужчина был трезв, — добавили в ведомстве.

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