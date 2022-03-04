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Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием такси в Новой Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием такси в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово Карта всех событий

Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух авто и такси в Троицком административном округе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 4 марта.

По его сведениям, дорожная авария произошла в районе деревни Сахарово поселения Вороновское.

Уточняется, что все пострадавшие в момент ДТП находились в машине такси.

Остальные подробности случившегося пока не называются.

21 февраля водитель такси наехал на пятилетнего мальчика в районе 3-й Тверской-Ямской улицы. По предварительным данным, автомобилист совершал поворот, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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