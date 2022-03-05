Эвакуация мирных жителей в Мариуполе начнется в 12:00

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города.

— Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 (10:00–17:00 мск) будет установлен режим тишины. С 11:00 (12:00 мск) начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье, — говорится в сообщении Telegram-канала местного горсовета.

Отмечается, что эвакуация будет вестись из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также можно покинуть город на личном транспорте. Водителей просят забирать с собой как можно больше попутчиков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.