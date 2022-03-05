Почти три тысячи москвичей переселяются в новые дома по реновации в Рязанском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Жители 14 домов в настоящий момент переселяются в новостройки по программе реновации в Рязанском районе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в субботу, 5 марта.

Он отметил, что для реализации переселения специалисты подобрали многоэтажку на улице Михайлова. Сюда переедут жители домов на улицах Михайлова, Шатурской, Луховицкой, Зарайской, Рязанском проспекте.

— Сейчас от общего числа переселяемых семей порядка 94 процентов уже согласились на предложенные варианты новых квартир (1045 семей), — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что всего в Рязанском районе планируется расселить 72 жилых дома. Общая площадь жилых помещений в них составляет более 243 тысяч квадратных метров, а население — свыше 14 тысяч горожан.

Сейчас для реализации программы реновации на территории района подобраны семь стартовых площадок, заключил он.

В столице в январе и феврале текущего года в рамках реализации программы реновации ввели в эксплуатацию девять новостроек. При этом в настоящее время в рамках программы реновации более 380 объектов с жилой мощностью 6,9 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования и строительства.