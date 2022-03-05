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Ветеринар объяснила, почему нужно стерилизовать домашних кошек

Ирина Игнатенко

Общество
Ветеринар объяснила, почему нужно стерилизовать домашних кошек
Фото: Pixabay

Операция по стерилизации помогает кошке избежать ряда заболеваний, которые могут возникнуть на фоне гормональных скачков. Об этом сообщила руководитель отдела пристройства adoption-центра Ольга Васина.

— Сейчас ветеринария очень развита, поэтому процедура стерилизации абсолютно безопасна, — рассказала Васина в комментарии РИАМО.

Перед любой операцией для исключения рисков нужно пройти минимальное обследование: сдать анализы крови, пройти клинический осмотр и эхокардиографию сердца.

Операция по стерилизации способствует сокращению рисков возникновения ряда заболеваний, например, мочекаменной болезни, гормональных нарушений, онкологии репродуктивных органов.

Кроме того, стерилизованная кошка обычно становится намного спокойнее и будет легче уживаться с другими питомцами. Это позволит избежать большого количества стрессовых и конфликтных ситуаций.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Вечерней Москве», как без последствий перевести домашнего питомца на новый корм.

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