Мужчина удерживал девушку в машине каршеринга, чтобы ограбить

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

волгоградский проспект Карта всех событий

В службу «112» обратилась женщина 1991 года рождения с заявлением о нападении в машине каршеринга. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Потерпевшая пояснила, что 3 марта она села в арендованный автомобиль «Тойота», за рулем которого находился незнакомец. Двигаясь от дома номер 160 по Волгоградскому проспекту, водитель стал угрожать девушке ножом, отнял у нее мобильный телефон и полторы тысячи рублей. Затем злоумышленник высадил напуганную женщину в неизвестном месте и уехал.

Сумма общего материальный ущерба составила около 9 тысяч 700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Похожий случай нападения произошел с безработным москвичом, у которого трое неизвестных в масках похитили более миллиона рублей, угрожая ножом.