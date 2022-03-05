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Мужчина удерживал девушку в машине каршеринга, чтобы ограбить

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина удерживал девушку в машине каршеринга, чтобы ограбить
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
волгоградский проспект Карта всех событий

В службу «112» обратилась женщина 1991 года рождения с заявлением о нападении в машине каршеринга. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Потерпевшая пояснила, что 3 марта она села в арендованный автомобиль «Тойота», за рулем которого находился незнакомец. Двигаясь от дома номер 160 по Волгоградскому проспекту, водитель стал угрожать девушке ножом, отнял у нее мобильный телефон и полторы тысячи рублей. Затем злоумышленник высадил напуганную женщину в неизвестном месте и уехал.

Сумма общего материальный ущерба составила около 9 тысяч 700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Похожий случай нападения произошел с безработным москвичом, у которого трое неизвестных в масках похитили более миллиона рублей, угрожая ножом.

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