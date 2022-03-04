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Трое неизвестных похитили мужчину и вымогали более миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Трое неизвестных похитили мужчину и вымогали более миллиона рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

Трое неизвестных похитили мужчину и вымогали у него крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», накануне ночью неизвестные люди в масках подкараулили мужчину во дворе дома, в котором он проживал. Мужчину насильно посадили в автомобиль и вымогали более миллиона рублей, угрожая ножом.

После того как потерпевший отдал вымогателям деньги, они высадили его на 23-м километре Киевского шоссе и скрылись.

Оказавшись на свободе 33-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о случившемся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Похожая ситуация случилась 17 февраля с девушкой, которую похитили двое безработных мужчин, ее отвезли в незнакомое место и тоже вымогали миллион рублей за спасение.

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