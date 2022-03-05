Андрей Бочкарев заявил, что пролетное строение нового моста на ЗИЛе готово на четверть

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, затон Новинки Карта всех событий

Специалисты на 25 процентов завершили возведение пролетного строения нового моста через затон Новинки на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 5 марта.

Он отметил, что общая готовность транспортного объекта в настоящий момент составят 45 процентов.

— Уже возведены восемь из девяти опор и стапельная площадка, на которой установлено порядка 1000 тонн металлоконструкций пролетного строения, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в рамках возведения опор строители обустроили в русле реки искусственные островки. Впоследствии их уберут, из-за чего конструкции окажутся в воде.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что строительные работы ведутся без остановки навигации в затоне Новинки.

— У моста две русловые опоры, обе уже возведены, они имеют высоту 9,5 и 10 метров. Габарит рассчитан таким образом, чтобы обеспечить проход судов к причалу в затоне после завершения строительства моста, — подчеркнул он.

По его словам, протяженность моста составит 615 метров. Здесь будут организованы две полосы движения в каждом направлении. Также специалисты построят подъездную дорогу длиной 1,2 километра.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты на 90 процентов завершили возведение путепровода через реку Городня на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).