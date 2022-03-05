Более 450 эковолонтеров будут задействованы в очистке Байкала

Байкал / Фото: Патимат Абдурахманова

Российский экологический оператор организует системную уборку озера Байкал. На сегодняшний день запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны озера. В уборке примут участие волонтеры движения РЭО, а также местные жители. Всего будут задействованы около 450 человек.

«Байкал — природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов, — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Ранее РЭО анонсировал объединение более десяти тысяч волонтеров по всей России до конца 2022 года. Волонтерская команда будет принимать участие в экологических акциях, субботниках, мероприятиях, направленных на популяризацию раздельного сбора отходов и осознанное потребление, передает «360».

Ранее сообщалось, что с 18 февраля 2022 года откроются регулярные авиарейсы на остров Ольхон на Байкале.

Уточняется, что именно на острове Ольхон располагается самое большое количество туристических баз.