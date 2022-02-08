Регулярные авиарейсы на Байкал откроются с 18 февраля

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С 18 февраля 2022 года откроются регулярные авиарейсы на остров Ольхон на Байкале. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля.

Уточняется, что именно на острове Ольхон располагается самое большое количество туристических баз.

Самолеты будут летать из Улан-Удэ по пятницам и воскресеньям. С 2 марта к этим двум дням присоединится среда.

В общем доступе в настоящее время есть расписание до 25 марта включительно.

Время полета составляет 40 минут. Стоимость такого билета в один конец оценивается в 1035 рублей.

В конце прошлого года жителям Дальневосточного федерального округа, а также льготным категориям граждан авиакомпания «Аэрофлот» открыла возможность покупки билетов по субсидируемым тарифам. Субсидируемый тариф доступен для всех жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе. Также отмечается, что детям до 12 лет предоставлять документы с пропиской не нужно. Льготный билет доступен гражданам России в возрасте до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам и членам многодетных семей.