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​​​​​​​Редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование

Полина Долганова

Общество
​​​​​​​Редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Редакция радио «Эхо Москвы» полностью прекратила свое существование. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил экс-главный редактор СМИ Алексей Венедиктов.

По его словам, все сотрудники радио получат компенсации. Им будет предложено перейти на другую работу в холдинге «Газпром-медиа».

— Радио ликвидировано, редакция распущена. <…> Сейчас идет так называемое сокращение штата. <...> Редакции «Эха Москвы» уже не существует, поскольку главный редактор уже все, — цитирует Венедиктова ТАСС.

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова освободили от должности. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило РИА Новости. Как отметил журналист, он займется развитием собственных исторических проектов. До этого Венедиктов заявил, что совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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