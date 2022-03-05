Психотерапевт назвал главные симптомы панических атак

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Врач-психотерапевт Василий Шуров рассказал о том, какие симптомы возникают у людей при панических атаках и как с ними можно бороться.

Под панической атакой подразумевается приступ тревоги, проявляющийся рядом вегетативных изменений.

— Головокружение, внезапный страх смерти, ком в горле, сильное сердцебиение, потоотделение. Как правило, у каждого свой контекст, когда случаются атаки. У кого-то вечером, лежа в кровати, а у кого-то при появлении в общественных местах. Результат — резкий выброс адреналина, — сказал психотерапевт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

После приступа могут возникать повышенная тревожность, нарушения сна, тяжесть в груди. Человек может обследоваться в больницах, чтобы понять, что с ним, но на деле остается без диагноза, что еще больше усиливает чувство тревоги. Важно не бояться выходить из дома, нужно перестать постоянно думать о болезни — это утяжеляет состояние.

Врач отмечает, что, если человек видит у себя такие симптомы, нужно обязательно обратиться к специалисту, и психотерапевт определит способ лечения. Как правило, панические атаки лечатся амбулаторно.

Часто панические атаки возникают у людей в возрасте после 30 лет, которые занимают руководящие должности или находятся в регулярном стрессе. Пусковой механизм всегда — это повышенная тревожность.

— При панической атаке нужно понимать, что это кратковременное состояние. При нем выбрасывается адреналин, который быстро распадается в организме. Симптомы пройдут через 3–5 минут. Важен контроль над дыханием. И даже отвлечение на дыхание убирает ощущение страха. Это состояние неприятное, но жизни оно не угрожает, оно не смертельное, — пояснил доктор.

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