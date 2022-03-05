Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт назвал главные симптомы панических атак

Анна Михалюк

Общество
Психотерапевт назвал главные симптомы панических атак
Фото: pexels.com

Врач-психотерапевт Василий Шуров рассказал о том, какие симптомы возникают у людей при панических атаках и как с ними можно бороться.

Под панической атакой подразумевается приступ тревоги, проявляющийся рядом вегетативных изменений.

— Головокружение, внезапный страх смерти, ком в горле, сильное сердцебиение, потоотделение. Как правило, у каждого свой контекст, когда случаются атаки. У кого-то вечером, лежа в кровати, а у кого-то при появлении в общественных местах. Результат — резкий выброс адреналина, — сказал психотерапевт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

После приступа могут возникать повышенная тревожность, нарушения сна, тяжесть в груди. Человек может обследоваться в больницах, чтобы понять, что с ним, но на деле остается без диагноза, что еще больше усиливает чувство тревоги. Важно не бояться выходить из дома, нужно перестать постоянно думать о болезни — это утяжеляет состояние.

Врач отмечает, что, если человек видит у себя такие симптомы, нужно обязательно обратиться к специалисту, и психотерапевт определит способ лечения. Как правило, панические атаки лечатся амбулаторно.

Часто панические атаки возникают у людей в возрасте после 30 лет, которые занимают руководящие должности или находятся в регулярном стрессе. Пусковой механизм всегда — это повышенная тревожность.

— При панической атаке нужно понимать, что это кратковременное состояние. При нем выбрасывается адреналин, который быстро распадается в организме. Симптомы пройдут через 3–5 минут. Важен контроль над дыханием. И даже отвлечение на дыхание убирает ощущение страха. Это состояние неприятное, но жизни оно не угрожает, оно не смертельное, — пояснил доктор.

Врач-психиатр назвала три простых способа, как избавиться от чувства обиды.

Читайте также:
Здоровье панические атаки Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте