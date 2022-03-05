«Под дулом пистолета»: Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не собирается отключать российские средства массовой информации от системы Starlink, несмотря на то что некоторые государства просили его об этом.

По его словам, власти ряда государств обратились к нему с просьбой отключить российские СМИ от системы. При этом Маск отметил, что к их числу не относятся власти Украины.

— Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова, — цитирует предпринимателя РИА Новости.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещали информацию с призывами к экстремистской деятельности.

Кроме того, 5 марта редакция радио «Эхо Москвы» полностью прекратила свое существование. Об этом сообщил бывший главный редактор СМИ Алексей Венедиктов. По его словам, все сотрудники радио получат компенсации. Им будет предложено перейти на другую работу в холдинге «Газпром-медиа».

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.