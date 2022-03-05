Вице-спикер ГД прокомментировал закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал журналистам принятый накануне закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях.

По его словам, в последние дни наблюдается всплеск активности среди провокаторов, которые призывают граждан участвовать в протестных акциях.

— Под видом «антивоенных» митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию внутри нашей страны, ударить в спину России в эти непростые для нее времена. Причем их целевой аудиторией становятся подростки, которыми проще всего манипулировать. Действовать так могут только предатели. Пора им начинать нести ответственность за свои поступки и свои слова. Поэтому вчера был принят закон, согласно которому за подобные действия можно получить реальный срок, до пяти лет лишения свободы. Так что на месте этих провокаторов я бы хорошенько подумал — стоят ли получаемые от кураторов задания нескольких лет жизни, — сказал Петр Толстой.

Парламентарий отметил, что цель продолжающейся информационной атаки на Россию — раскачивание внутриполитической ситуации, поэтому в таких условиях лишение свободы на срок до пяти лет за призывы к участию в незаконных акциях является оправданной и необходимой мерой.

По его словам, закон предусматривает ответственность за распространение фейков в интернете.

— По имеющимся данным, на создание и работу проукраинских ботоферм, тиражирующих фейки о действиях российских военных, тратятся миллиарды рублей. Вместе с тем, пророссийские источники информации, СМИ, страницы в соцсетях, Telegram-каналы подвергаются массированным DDoS-атакам с целью полностью заглушить голос правды. В сложившейся обстановке организаторы ботоферм и все эти видеографы должны понимать неотвратимость наказания за свои действия, — подчеркнул Толстой.

Он также напомнил, что согласно принятому закону, на физлиц, распространяющих заведомо ложную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, может быть наложен штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо наказание в виде лишения свободы до трех лет; организаторам ботоферм и создателям фейков будет грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет, а если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия, то до 15 лет колонии. За дискредитацию действий российских военных и призывы к воспрепятствованию им может грозить административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей, если же такие призывы привели к тяжким последствиям, то их инициатору может грозить до пяти лет колонии. Также закон предусматривает наказание за призывы к санкциям против России — в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо в виде лишения свободы сроком до трех лет, передает агентство городских новостей «Москва».