Терапевт рассказал, как облегчить насморк при «омикроне»
Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам промывать нос морской водой при заражении «омикроном».
По словам эксперта, дополнительные лекарственные препараты не требуются.
— Лечить насморк не надо никак, кроме как промывать нос, потому что он все равно пройдет с лечением и без лечения одинаково, — пояснил врач.
Насморк появляется, потому что при «омикроне» поражаются все слизистые верхних дыхательных путей, в том числе и носа. Заболевание все чаще напоминает по симптомам ОРВИ.
Сосудосуживающие капли можно применять при сильной заложенности носа, но часто этого делать не следует, так как они вызывают привыкание.
По словам терапевта, из-за сосудосуживающих капель происходит сокращение гладкой мускулатуры капилляров.
До этого эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, как отличить «омикрон» от ОРВИ. По словам эксперта, симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон», гриппа и других вирусов практически идентичны. Однако при гриппе у пациента быстрее повышается температура тела, возникают боли в голове и першение в горле.