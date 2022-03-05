Терапевт рассказал, как облегчить насморк при «омикроне»

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам промывать нос морской водой при заражении «омикроном».

По словам эксперта, дополнительные лекарственные препараты не требуются.

— Лечить насморк не надо никак, кроме как промывать нос, потому что он все равно пройдет с лечением и без лечения одинаково, — пояснил врач.

Насморк появляется, потому что при «омикроне» поражаются все слизистые верхних дыхательных путей, в том числе и носа. Заболевание все чаще напоминает по симптомам ОРВИ.

Сосудосуживающие капли можно применять при сильной заложенности носа, но часто этого делать не следует, так как они вызывают привыкание.

По словам терапевта, из-за сосудосуживающих капель происходит сокращение гладкой мускулатуры капилляров.

До этого эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, как отличить «омикрон» от ОРВИ. По словам эксперта, симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон», гриппа и других вирусов практически идентичны. Однако при гриппе у пациента быстрее повышается температура тела, возникают боли в голове и першение в горле.