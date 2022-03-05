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В Петербурге 15 процентов предприятий не соблюдает коронавирусные предписания

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Петербурге 15 процентов предприятий не соблюдает коронавирусные предписания
Фото: unsplash

С начала 2022 года комитет по контролю за имуществом проверил 922 предприятия на соблюдение противоэпидемиологических требований. На 138 из них выявили или иные нарушения. Таким образом, различные коронавирусные ограничения не соблюдают почти пятнадцать процентов предприятий города, передает издание «Невские новости».

— Каждый день сотрудники комитета проводят по несколько рейдов в разных районах города. Речь идет о различных нарушениях: например, обеспечение социальной дистанции или количество привитых сотрудников, — сообщили в комитете.

По итогам прошлого года комитет проверил около восьми тысяч предприятий, 868 из которых попались на несоблюдении установленных требований.

В Северной столице все еще сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки еще 3422 человека заразились COVID-19, 69 человек скончались, передает ФАН.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться.

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