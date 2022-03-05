Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Даниловском Валу

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Россия, Москва, улица Даниловский Вал Карта всех событий

Трамваи, следующие по маршрутам № 3, 38 и 39, задерживаются на Даниловском Валу в районе остановки общественного транспорта «Серпуховская Застава» из-за дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Дептранса.

4 марта несколько трамваев задерживались в Симферопольском проезде из-за ДТП.

1 марта стало известно, что движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве. Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта стало меньше более чем на 25 процентов, добавил заммэра.