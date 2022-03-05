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Движение трамваев на Даниловском Валу восстановлено

Елена Самойлова

Происшествия
Движение трамваев на Даниловском Валу восстановлено
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Даниловский Вал Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев на улице Даниловский Вал. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

Трамваи, следующие по маршрутам № 3, 38 и 39, задерживались в районе остановки общественного транспорта «Серпуховская Застава» из-за произошедшей дорожной аварии.

4 марта несколько трамваев задерживались в Симферопольском проезде из-за ДТП.

1 марта стало известно, что движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

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