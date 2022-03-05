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Минобороны: Украина не выпускает жителей из Мариуполя и Волновахи

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украина не выпускает жителей из Мариуполя и Волновахи
Фото: Минобороны РФ

Националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины». Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев в субботу, 5 марта.

— К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов, — сказал военный.

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта власти Мариуполя заявили, что эвакуацию мирного населения решили перенести. В городе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установили режим тишины.

Отмечается, что эвакуацию вели из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также Мариуполь можно было покинуть на личном транспорте.

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