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Минтруд отреагировал на слухи о задержках зарплат и пенсий

Иван Юминов

Экономика
Минтруд отреагировал на слухи о задержках зарплат и пенсий
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государство исполняет в срок все социальные обязательства. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда в субботу, 5 марта.

— Пенсии выплачиваются вовремя. Заработные платы поступают в срок, — говорится в сообщении.

Ведомство, как уточняется, ведет оперативный мониторинг выплат зарплат и ситуации на рынке труда. Гражданам следует быть бдительными, отмечается в Telegram-канале Минтруда.

3 марта международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России сразу на несколько пунктов. По их оценкам, из-за введенных санкций страна может лишиться возможности обслуживать госдолг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять, стоит ли россиянам опасаться дефолта.

Так, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, Россия продолжит платить по своим долгам. Происходящее в настоящее время он называет «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

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