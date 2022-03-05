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Мужчину задержали за ложные сообщения о терактах во всех ТЦ Подольска

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчину задержали за ложные сообщения о терактах во всех ТЦ Подольска
Фото: pixabay.com

Сотрудниками полиции задержан 20-летний житель Саратовской области, подозреваемый в заведомо ложном сообщении. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Злоумышленник направил факс в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск о том, что якобы существует угроза всем торговым центрам города, — заявила представитель ведомства.

МВД, кинологи и следственно-оперативная группа отреагировали немедленно и обследовали территорию торговых центров. Люди из зданий были эвакуированы. Информация о «минировании» не подтвердилась.

Вскоре после этого, правоохранителям удалось установить личность звонившего хулигана и задержать его в Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Телефонный терроризм» — прим. «ВМ»).

— Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, — подчеркнула Петрова.

1 марта в Сети появилось видео с эвакуацией людей из московского торгового центра «Водный».

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. В тот же день угрозы поступали в адрес Казанского и Ленинградского вокзалов. Во всех случаях информация об этом не подтвердилась.

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