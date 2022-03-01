Появилось видео с эвакуацией людей из московского ТЦ

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Головинское шоссе, 5к1 Карта всех событий

В Сети появилось видео с эвакуацией людей из московского торгового центра «Водный». Эвакуация произошла во вторник, 1 марта.

На кадрах видна толпа людей, стоящая перед зданием ТЦ. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Происшествия и новости Москвы».

Видео: Telegram / Происшествия и новости Москвы

Из торгового центра «Водный» на Головинском шоссе было эвакуировано примерно 3,5 тысячи человек. Как рассказал собеседник «ВМ», эвакуация произошла из-за угрозы взрыва.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а общественная тревожность повышается. Подробнее о том, что грозит лжетеррористам, — в материале «ВМ».