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Диетолог назвала идеальный обед для похудения

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала идеальный обед для похудения
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук и диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, какие продукты станут идеальным обедом для снижения веса.

По ее словам, желающим похудеть нужно включить в обед три группы продуктов: белок, зелень и полезные углеводы. При этом основное значение имеет постный белок, который содержится в курице, индейке или рыбе. По мнению диетолога, в каждый прием пищи человек должен употреблять не меньше 25–30 граммов белка.

Д’Анджело рекомендует из зелени брокколи и шпинат, которые богаты клетчаткой и микроэлементами и помогают дольше испытывать чувство сытости. Из здоровых углеводов диетолог предпочитает рис или батат. Они дают организму энергию и утоляют голод, пишет Eat This, Not That!

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям, чья работа связана с продолжительным использованием компьютера, лучше отказаться от слишком частых перекусов: минимальный интервал между приемами пищи должен составлять час-полтора. Необходимо внимательно относиться и к выбору того, из чего будет состоять обед.

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