Движение трамваев в Соболевском проезде восстановлено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Соболевский проезд Карта всех событий

Движение трамваев в Соболевском проезде восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

— Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде, — говорится в сообщении ведомства.

Днем 5 марта стало известно, что трамваи, следующие по маршрутам № 23, 27 и 30, задерживались в Соболевском проезде из-за дорожной аварии на путях. ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «3-й Михалковский переулок».

1 марта движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве. Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта стало меньше более чем на 25 процентов, добавил заммэра.