Вильфанд спрогнозировал похолодание до минус 17 градусов в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве и Московской области ожидается похолодание до минус 16–17 градусов после мартовских праздников. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 5 марта.

Он отметил, что 9, 10 и 11 марта воздух будет на 4–5 градусов холоднее климатической нормы.

— Ночью будет минус 12–16 градусов, по области — до минус 17 градусов. Это уже настоящая холодная погода, — заявил эксперт.

Метеоролог уточнил, что в среду, четверг и пятницу дневная температура воздуха в столичном регионе составит минус 5–8 градусов, передает ТАСС.

Также Вильфанд рассказал, что на территории России 7–8 марта ожидается резкое похолодание. По его словам, на уровне климатической нормы температура сохранится лишь на юге страны.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 4 марта в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в первые выходные весны. Эксперт подчеркнул, что в столичном регионе стоит ожидать северного циклона. Однако он добавил, что примерно с 15–17 марта в Москве возможно появление теплого климата.