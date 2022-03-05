Курьер на велосипеде сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в центре Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Курьер пиццерии на велосипеде сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на Гоголевском бульваре. Доставщик еды, работающий в одной из пиццерий Москвы, ехал по велосипедной дорожке. Не сбавляя скорости, он подъехал к пешеходному переходу около дома номер 3, где и сбил 66-летнюю женщину, которая в результате столкновения упала на асфальт.

Приехавшие медики диагностировали у женщины перелом левой бедренной кости.

Позже молодой человек пояснил, что не справился с управлением, поскольку у велосипеда отсутствовали передние тормоза.

Похожий случай произошел полгода назад. Курьер на велосипеде сбил коляску с ребенком. По предварительным данным, курьер не успел затормозить.