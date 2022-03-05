Эксперты рассказали, как преодолеть стресс с помощью полезных пищевых привычек

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Специалисты Центра молекулярной диагностики объяснили, как следить за своим рационом и начать правильно питаться в трудный жизненный период.

— С неправильным питанием и лишним весом связано развитие сахарного диабета второго типа, болезней сердца, артериальной гипертензии, хронической болезни почек и некоторых видов рака, — объясняют эксперты.

Они дали несколько советов, как быстро и легко преодолеть стресс с помощью полезных пищевых привычек.

Фундамент здорового питания — это разнообразие продуктов. Особенно важно внедрять в свой рацион большое количество растительной пищи, чтобы ежедневная норма овощей составляла около 400 граммов.

Также специалисты советуют заменить классические хлебобулочные изделия на цельнозерновые продукты, а также отслеживать индекс массы тела. Для этого необходимо возвести во вторую степень рост, указанный в метрах.

Следует помнить, что жиры, полученные от мяса, яиц и молочных продуктов, должны составлять около 15–30 процентов от всего рациона.

Важно, чтобы молочные продукты не имели высоких показателей жира. Также стоит минимизировать количество напитков с большим содержанием сахара, а также алкоголь.

Эксперты рекомендуют готовить пищу на пару, запекать ее и варить, передает Мedikforum.

Ранее доктор медицинских наук и диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, какие продукты станут идеальным обедом для снижения веса.