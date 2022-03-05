Автобусы Мострансавто будут следовать по воскресному графику в праздники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автобусы Мострансавто будут курсировать по расписанию воскресенья 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в субботу, 5 марта.

Уточняется, что актуальное расписание можно найти на остановках общественного транспорта, автовокзалах и автостанциях компании.

Помимо этого, в честь Международного женского дня на автовокзалах, автостанциях и в автобусах Мострансавто в Истре, Люберцах, Ногинске и других населенных пунктах Московской области женщинам подарят цветы. Также на некоторых объектах транспортной инфраструктуры разместятся поздравительные открытки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Приближается 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

Праздничная акция «Вам, любимые» состоится в Москве. В рамках мероприятия горожане смогут отправить открытки и поздравить близких с Международным женским днем. Акция пройдет в популярных локациях города. Отправить поздравительную открытку можно с 4 по 7 марта с 13:00 до 17:00 у здания Центрального телеграфа на Тверской улице.