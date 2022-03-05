Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автобусы Мострансавто будут следовать по воскресному графику в праздники

Виктория Сикерина

Город
Автобусы Мострансавто будут следовать по воскресному графику в праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автобусы Мострансавто будут курсировать по расписанию воскресенья 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в субботу, 5 марта.

Уточняется, что актуальное расписание можно найти на остановках общественного транспорта, автовокзалах и автостанциях компании.

Помимо этого, в честь Международного женского дня на автовокзалах, автостанциях и в автобусах Мострансавто в Истре, Люберцах, Ногинске и других населенных пунктах Московской области женщинам подарят цветы. Также на некоторых объектах транспортной инфраструктуры разместятся поздравительные открытки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Приближается 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

Праздничная акция «Вам, любимые» состоится в Москве. В рамках мероприятия горожане смогут отправить открытки и поздравить близких с Международным женским днем. Акция пройдет в популярных локациях города. Отправить поздравительную открытку можно с 4 по 7 марта с 13:00 до 17:00 у здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

Читайте также:
Транспорт Праздники расписание и маршруты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте