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Курсирование дополнительных поездов из Крыма в Москву продлили до 15 марта

Иван Юминов

Общество
Курсирование дополнительных поездов из Крыма в Москву продлили до 15 марта
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Курсирование дополнительного поезда сообщением Симферополь — Москва продлено до 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» в субботу, 5 марта.

— «Гранд Сервис Экспресс» продлевает до 15 марта 2022 года курсирование дополнительного поезда «Таврия» № 195/196 сообщением Москва — Симферополь, — приводит сообщение ТАСС.

4 марта в РЖД сообщили, что в период праздников с 6 по 8 марта в России пустят порядка 50 дополнительных поездов. Из них 20 — в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск), а остальные будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, а также Казанью.

Дополнительные составы будут курсировать и между Ростовом-на-Дону и горным курортом Роза Хутор. В праздничные дни РЖД назначит ряд туристических поездов выходного дня по популярным круговым маршрутам отправлением 5 марта. Например, «Серебряный маршрут» будет следовать через Псков, Великий Новгород, Ярославль; «В Сибирь» будет курсировать через Казань, Тюмень, Пермь.

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