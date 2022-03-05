Госдума объявила о запуске официального Telegram-канала

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума запустила Telegram-канал, где будет рассказывать о грядущих изменениях и новых законах.

— Это еще одна возможность для обратной связи, которая очень важна для нас. Здесь будем рассказывать о новых законах и готовящихся изменениях, делиться достоверной информацией о работе Госдумы, — отмечается в Telegram-канале нижней палаты.

27 февраля предприниматель Павел Дуров заявил, что Telegram не будет ограничивать работу каналов в России и на Украине во время конфликта между странами. По его словам, множество пользователей обратились с просьбой не делать этого, так как мессенджер для них — единственный источник информации.

Он подчеркнул, в связи с обращениями пользователей компания пересмотрела свое решение и отказалась от идеи ограничивать работу каналов. До этого Дуров сообщал, что Telegram может временно ограничить каналы в России и на Украине на время операции. Он подчеркнул, что компания не хочет, чтобы Telegram использовали как инструмент дезинформации и разжигания межнациональной розни.