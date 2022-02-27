Павел Дуров: Telegram не будет ограничивать работу каналов в России и на Украине

Фото: www.instagram.com/durov / Официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

Telegram не будет ограничивать работу каналов в России и на Украине во время конфликта между странами. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров в воскресенье, 27 февраля.

— Множество пользователей обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации, — написал он в своем канале.

По его словам, в связи с обращениями пользователей компания пересмотрела свое решение и отказалась от идеи ограничивать работу каналов.

До этого Дуров заявил, что Telegram может временно ограничить каналы в России и на Украине на время конфликта. Он подчеркнул, что компания не хочет, чтобы Telegram использовали как инструмент дезинформации и разжигания межнациональной розни.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.