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Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в Минкульт из-за санкций Запада

Иван Юминов

Экономика
Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в Минкульт из-за санкций Запада
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо главе Минкульта Ольге Любимовой из-за ситуации с санкциями Запада. Копия документа имеется в распоряжении «ВМ».

— Начиная с марта 2020 года кинотеатры ведут свою деятельность в условиях серьезных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, и фактически находятся на грани выживания. Начало 2022 года показало, что ситуация в отрасли кинопоказа в текущем году с большой вероятностью катастрофически ухудшится, — говорится в письме.

Новые санкции, как уточняется, имеют «огромное» негативное влияние, в том числе на существование кинотеатров в России. Так, крупнейшие американские студии приостановили прокат своих фильмов на территории страны на неопределенный срок.

При этом, по мнению ассоциации, удивление вызывает тот факт, что Walt Disney запретил прокат фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы», снятый российским режиссером на российские деньги. Организация призвала запретить дистрибьюторам, представляющим западные студии, прекратившие прокат, осуществлять прокат российских фильмов.

Из-за того что представители киностудий одновременно являются и обладателями прав на прокат отечественных фильмов, кинотеатры не могут расторгнуть договоры с ними, сетуют в ассоциации. В связи с этим она обратилась к Минкульту с вопросом, принимает ли ведомство действия, чтобы российские фильмы вернулись из иностранного «плена» к отечественным зрителям.

Министерству, как считают в организации, следует заявить о недопустимости снятия с проката отечественных фильмов российскими продюсерами. Повторный прокат российских фильмов, давно вышедших на онлайн-платформах, является лишь имитацией деятельности, заключили в ассоциации.

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