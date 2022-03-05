Назван топ-3 женских имени, обладательницам которых сулит нищета в марте

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Таролог Саона рассказала, обладательницы каких женских имен могут столкнуться с финансовыми трудностями в марте.

— Первое имя — это Елизавета. Елизавета может оказаться в трудной ситуации, связанной с работой, возможно, она рискует потерять бизнес, — пояснила эксперт.

Второе место занимает Мария. По словам специалиста, девушки с таким именем не привыкли экономить. Они тратят много денег, что может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому им необходимо начать контролировать свои финансы в марте. Таролог рекомендует провести тщательный анализ финансов, чтобы не залезть в долги.

Третье имя — Татьяна. Такие девушки часто неосознанно делают вложения, поэтому свои ресурсы тратят неправильно. Вследствие у Татьян появится ложное чувство какого-то выигрыша, однако результат их может разочаровать, передает Пятый канал.

Некоторым знакам зодиака март принесет разочарования и проблемы. Представителям каких знаков зодиака стоит быть осторожнее в первый месяц весны, а также о том, как свести негативные последствия к минимуму, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.