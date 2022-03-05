Россельхознадзор снял ограничения на поставки товаров из пяти стран

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Россельхознадзор снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 5 марта.

— Решение принято по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, — говорится в сообщении.

Так, разрешается ввоз косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, груш из Боснии и Герцеговины, а также картофеля из Бангладеш. Кроме того, экспортеры смогут поставлять яблоки из Азербайджана, отмечается на сайте Россельхознадзора.

8 февраля Россия получила возможность экспортировать молочную продукцию в Таиланд. В Россельхознадзоре уточнили, что российские производители, планирующие экспорт молочной продукции в Таиланд, должны быть внесены в реестр экспортеров (ИС «Цербер») для подконтрольной отправки в страну.