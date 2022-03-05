Минобороны заявило о возобновлении наступления на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России возобновили наступление на Украине из-за нежелания Киева продлевать «режим тишины». Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 5 марта.

— Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций, — сказал военный.

Из-за реакции Киева наступательные действия возобновились в 18:00 по Москве, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины».

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах.