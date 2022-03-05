Дептранс Москвы назвал среднюю скорость на дорогах вечером 5 марта

Кремль и Кремлевская набережная вечером

На некоторых участках Третьего транспортного кольца (ТТК) и Московской кольцевой автодороги (МКАД) наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что заторы наблюдаются еще в местах проведения строительных работ.

— На дорогах Москвы – 9 баллов. Движение станет свободней после 20 часов, — говорится в Telegram-канале службы.

Видео: Дептранс

Кроме того, в сообщении рассказали о средней скорости на дорогах. На Рязанском проспекте она составляет 30 км/ч, Ярославском шоссе – 32 км/ч, проспекте Андропова – 26 км/ч.

Департамент рекомендует жителям столицы пользоваться общественным транспортом.

Ранее автомобилистов предупредили о заторах на дорогах вечером 5 марта.

До этого стало известно, что движение транспорта будет ограничено с 1 марта в районе улицы Волхонки. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до конца марта. Для проезда транспорта будет частично закрыта одна полоса в районе дома 6 по улице Волхонке, а также участок Знаменского переулка от дома 8/4, строение 1 по Колымажному переулку до одноименного переулка.