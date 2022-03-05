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Движение в районе Шелепихинского шоссе временно перекроют

Лала Манушакян

Город
Движение в районе Шелепихинского шоссе временно перекроют
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Шелепихинское шоссе Карта всех событий

В связи со строительными работами в районе Шелепихинского шоссе будет перекрыто движение. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 5 марта.

В период с 18 марта 2022 года по 18 ноября 2024 года будет полностью перекрыт участок от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.

Движение в районе Шелепихинского шоссе временно перекроют Фото: Пресс-служба центра ДТиРДТИ

Ранее в связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение на двух участках в районе улицы Теплый Стан. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения начнут действовать с 6 марта. Движение будет полностью перекрыто до 1 марта 2023 года по проезду от дома 4а, строение 1 до дома 4а, строение 3 по улице Генерала Тюленева. Кроме того, до 15 ноября этого года будет ограничено движение по улице Теплый Стан от дома 21, корпус 1 до дома 2, строение 1 по улице Генерала Тюленева.

Также ограничат движение на Златоустовской улице с 17 марта в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Москве.

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