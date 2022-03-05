Puma приостановила работу магазинов на территории России

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Немецкая компания Puma объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации в субботу, 5 марта.

— Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории России, — говорится в сообщении.

Действие ее контракта с Российской федерацией баскетбола также приостановлено, отмечается в Twitter Puma.

5 марта сообщалось, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

До этого стало известно, что компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в страну. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».